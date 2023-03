Julia mistede sin far: Særligt håndværk hjalp hende i sorgen

For tre år siden ændrede Julie Kaas Holms liv sig dramatisk. Hun mistede pludseligt sin far i en tragisk cykelulykke. Et halvt år efter, mistede hun sin moster, og kun ni måneder efter det, falder hendes mor om med et hjertestop. Moderen overlever heldigvis, men de tragiske oplevelser ender med at forandre Julie Kaas Holms liv. - Det har bare været sådan et sejt træk, hvor jeg blev tvunget til at trække stikket ud. Det har været held i uheld det hele, at jeg lige måtte re-tænke, hvad jeg skal her i livet, fortæller hun. Fra pædagog til tufting Julia Kaas Holm arbejdede som pædagog. Men efter perioden havde hun brug for at arbejde med sine hænder. - Jeg kan ikke strikke eller hækle, og jeg har brug for at kunne skabe noget på relativt kort tid, fortæller hun. Derfor faldt valget på tufting. Tufting er en gammel teknik, som blandt andet bruges til tuftede tæpper. På blot få timer, kan man lave et færdigt produkt, fortæller hun. - Jeg fandt hurtigt ud af, det var til mit temperament. Så kunne jeg lukke døren, sætte noget musik på og fordybe mig i det. Jeg tror ubevidst, det har hjulpet mig igennem den her sorg, siger Julia Kaas Holm.

Sådan her kan et tuftet værk se ud.

Ny karriere I dag åbnede Julia Kaas Holm op for helt nye lokaler i Beder, hvor hun vil afholde workshops. Hun drømmer nemlig om, at mange flere skal opleve, hvordan tufting kan være en form for terapi. - Min egen tanke på sigt er at kunne have nogle unge mennesker herude, der kunne have et forløb. Jeg ved, der er mange unge mennesker, der har lidt ondt i sjælen og mistrives. Så jeg tror, det her dejlige, kreative miljø, vi er i, kan lindre lidt, siger hun. Og selvom man umiddelbart kan tænke, der er langt fra pædagogik til tufting, er der fortsat ligheder i arbejdet. - Der kommer rigtig mange mennesker ind, så jeg synes stadig, jeg bruger min uddannelse, siger Julia Kaas Holm.

Julia Kaas Holm arrangerer i dag workshops, hvor man kan lære at tufte.