Julen står for døren - men mange mangler stadig de sidste forberedelser

I mange hjem er forberedelserne til den helt perfekte juleaften nu gået ind i slutspurten. Og overalt er dagen blev brugt på at få købt de sidste gaver, hentet det flotteste træ og handlet den bedste and, så julefreden - forhåbentligt - kan sænke sig i morgen.

Men selvom datoen næppe kommer bag på os, så lærer vi åbenbart aldrig at få ordnet det hele i god tid.

Læs også Ekstra pres på juletrafikken de kommende dage

Det kan de blandt andet mærke hos Risskov Slagteren, hvor goddt 700 mennesker i dag lagde vejen forbi.

- Vi render rigtig stærkt. Vi starter halv fem om morgenen. Når vi lukker op om morgenen, så er ele parkeringspladsen foran butikken fyldt op, siger Peter Thisgaard, der er slagtermester og ejer af Risskov Slagteren, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg skal ærligt indrømme, at det ikke er første gang, det er sket, at jeg er ude i sidste øjeblik. Rasmus Felipe Jul Lindemann, Stensballe

Juletravlheden ikke kommer bag på slagtermesteren, og heller ikke kunderne lader sig skræmme af hundredevis af andre i køen foran.

- Det er sådan ligesom en tradition her til jul, så står man i kø heroppe. Også fordi det, mener jeg, er den bedste slagter i byen, siger kunden Steen Darling.

01:50 VIDEO: Se meget mere til de juletravle østjyder her. Luk video

Sidste øjebliks indkøb kender de også til i stormagasinet i Salling. Blandt andet Rasmus Felipe Jul Lindemann fra Stensballe, der var på udkig efter de sidste gaver.

- Det er til min kone. vi er så heldige at have fire børn derhjemme, så passer det med, at jeg lige kunne få det ordnet her i sidste øjeblik, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg skal ærligt indrømme, at det ikke er første gang, det er sket, at jeg er ude i sidste øjeblik.

Læs også Kostbart rensdyr blev stjålet: Nu er tysk nevø kommet til undsætning