Julen er ikke for muslimer, siger imam – "et kæmpe problem", lyder modsvar

- Hvad laver du egentlig i Danmark så? lyder det fra Mustafa Sayegh, der er formand i foreningen Frafalden for tidligere muslimer, i et opslag på X.

Og han er langt fra den eneste, der føler sig stødt over budskabet fra imamen.

Elias Huseyin Demirezen, talsperson for foreningen Dialog Forum, kalder over for TV 2 udtalelsen "uheldig".

Forbudt for muslimer

Når man som muslim deltager i højtider som julen, betyder det ifølge Abu Mostafa Mohamad, at man gør Jesus – som man gennem islam tror på som profet – til enten Gud eller Guds søn.

Dermed går man imod, hvad Allah opfordrer muslimer til, fortæller imamen om sit budskab med opslaget i et interview med Radio IIII fredag morgen.

- Det betyder ikke, at når vi siger: ”så er man Allahs fjender”, at så må man ikke tale med og hjælpe vedkommende. Tværtimod opfordrer jeg til, at man også er omsorgsfuld over for ikke-muslimer. Men når det handler om tilbedelse, så er det forbudt for os som muslimer at deltage i det, siger imamen i radiointerviewet om julen.

Kan du se, hvis nogen tænker, at du modarbejder danske værdier?

- Nej, det har ikke noget med værdier eller det kulturelle at gøre. Det her handler om min og din egen tro. Du må gerne dyrke din egen tro, og du bestemmer selv, hvad du vil tro og gøre. Jeg har også ret til at tro og gøre det, jeg vil – bare det ikke går i strid med loven.

Han peger på, at der netop også skal være plads til muslimer i ”et multietnisk samfund” og afviser derfor, at der er tale om et kontroversielt opslag.

Flere fortolkninger

Mustafa Sayegh, formand i foreningen Frafalden, mener dog, at opslaget fra Abu Mostafa Mohamad bidrager til, at muslimer "bliver hjernevasket".

- Hvis det er så vigtigt for dig at påpege det forbudte i at fejre jul, så befinder du dig i det forkerte land, skriver Mustafa Sayegh på det sociale medie X.