Julekaos i kirken: Menighedsråd langer ud efter biskoppen

I Hjortshøj kirke havde man ellers planlagt seks gudstjenester juleaftensdag, der så pludselig blev aflyst. I et læserbrev i Aarhus Stiftstidende uddyber de kritikken:

- Som repræsentanter for menighedsrådet – og dermed reelt arbejdsgiver for alle andre ansatte end præsten – er det uholdbart for os, at den kirkelige ledelse virker både tøvende og uvillig til at træffe de nødvendige beslutninger.

Kritik af biskoppen

Ansvaret skal placeres hos biskoppen i Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen, mener de to menighedsrådsmedlemmer. Han har også ansvaret for Hjortshøj Sogn.