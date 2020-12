Julehyggen ødelagt: Mor er isoleret fra isoleret familie

Coronasmitten har langt sig som en tyk tåge over julehyggen hos familien Birk Hansen i Skødstrup ved Aarhus.

I soveværelset ligger Helle Birk Hansen med corona, i køkkenet sidder far Stig med feber og arbejder hjemmefra. Børnene Linus og Freja har siddet hjemme i flere dage, og de kan ikke vende tilbage til skolen på denne side af nytår.

Helle Birk Hansen er med andre ord isoleret fra sin familie, som også er i isolation.

Det er ikke hver dag, at vi her på TV2 ØSTJYLLAND må ringe på to forskellige telefoner, når vi skal interviewe personer, der befinder sig i samme hus. Men det har været tilfældet i denne historie.