Julehandlen ligner ikke sig selv: - Det er en skyggelukning

Opfordringen var da også klar fra Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde for nyligt.

- Det er vigtigt, I ikke går derned, så der bliver trængsel i detailhandlen. Det er nok, at én fra familien går ned og handler. Prøv at se, om I kan handle på nettet, sagde Søren Brostrøm.

Og den slags har en klar effekt, lyder det fra Claus Bech, der er direktør for Aarhus City.

- Jeg vil kalde det en skyggelukning af detailhandlen, som virkelig har brug for omsætning, siger han.