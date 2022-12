Juledrama på havnen: Tidligere samarbejdspartnere i kamp om kunderne

Lige nu kan julestemte aarhusianere og turister tage en sejltur rundt i Aarhus Havn og betragte Smiltes by fra søsiden, mens de nyder en kop gløgg og en gang æbleskiver.

En hyggelig adspredelse på vandet i den søde juletid, men bag kulissen udspiller sig et mindre drama mellem byens to udbydere af julesejladser.

Den ene udbyder er Fjord Tours, der sejler med Juleskibet Hjuldamperen fra DOKK1, mens den anden er Aarhus Sail Event, der sejler med Juldamperen lidt længere henne ad kajen mellem DOKK1 og Navitas.

Et spørgsmål om penge

Folkene bag de to selskaber arbejdede tidligere sammen i selskabet Aarhus Sail Event med skibet MS Tunø, men ragede uklar hen over foråret og sommeren, som TV 2 ØSTJYLLAND tidligere har beskrevet.

I dag er forholdet mellem personerne i de to selskaber omtrent lige så koldt som vandet i Aarhus Havn.

- Vores tidligere samarbejdspartnere er vores største konkurrenter i dag, siger Niels Ravn fra Aarhus Sail Event.



Uenighederne opstod, da de to direktører og hovedaktionærer i Aarhus Sail Event, Niels Ravn og Lars Hede, ønskede kapital til at udvide forretningen med endnu et skib. Da mindretalsaktionærerne - herunder Fjord Tours - ikke umiddelbart ville skyde flere penge i projektet, forsøgte Niels Ravn og Lars Hede først at købe mindretalsaktionærerne ud. Men da man heller ikke kunne blive enige om det, valgte de to direktører til sidst at afvikle Aarhus Sail Event ved en frivillig likvidation, for på den måde at køre videre uden mindretalsaktionærerne, der stod noget frustrerede tilbage.

- Hvorfor likvidere et selskab som tjener penge og er en god forretning. Som for to år siden sejlede med 2500 passagerer om året og nu sejler med 25.000, sagde talsmanden for Fjord Tours, Svenn Dam, først i november.