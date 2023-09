Jubler over handel: Lokale har købt lukket brugs

24. februar var en skæbnedag for byen Lime. Den dag lukkede Dagli' Brugsen efter 134 år som lokal dagligvarebutik, og byen blev efterladt uden mulighed for at købe mælk, frugt og andre dagligvarer i byen.

Men nu er der håb.

En lokal borgergruppe er lykkedes med at købe den gamle brugs af Coop for 1,45 million kroner, som gruppen har rejst via anparter i den kommende købmand og tilskud fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

- Vi har det rigtig godt, må vi sige. Det er dejligt, at vi fik en aftale på plads med Coop til sidst. Det har vi kæmpet for i seks-syv måneder, siger talsperson Jesper Raabo.

Borgergruppen Ådalens Butikshus Aps har lavet et samarbejde med Dagrofa, som vil oprette en 'Min Købmand' i byen.