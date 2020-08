Josefine og tusindvis af andre strejker på mandag: - Vi er fanget derhjemme

Rundt omkring i Aarhus sidder tusindvis af gymnasieelever og modtager virtuel undervisning fra værelset.

For mange foregår det i sengen, hvor de i øvrigt også sover, spiser frokost og ser Netflix.

Men nu har de fået nok, så på mandag strejker de.

De skulle været startet i skole igen d. 10 august, men det blev udskudt med 14 dage. Onsdag meldte Sundhedsmyndighederne så ud, at der kommer til at gå yderligere 14 dage, før de muligvis kan vende tilbage til skolebænken d. 4. september.

- Siden landet lukkede ned i marts, har vi sammenlagt været i skole tre gange. Det bliver hele tiden udskudt, og vi føler os fanget derhjemme, fortæller 17-årige Josefine Kjærullf, der går i 2.g på Risskov Gymnasium i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvfølgelig kan det virke selvisk, men ikke desto mindre synes jeg, man skal tage højde for vores skolegang. Josefine Kjærullf, 2.G elev, Risskov Gymnasium

På mandag deltager hun sammen med sin klasse i en strejke, der er organiseret på Facebook.

Fredag eftermiddag har knap 1500 tilkendegivet i Facebook-begivenheden, at de deltager i strejken. Derudover er knap 2500 'interesseret' i begivenheden.

Den virtuelle undervisning er ikke god nok

Grunden til, at de mange gymnasieelever har valgt at boykotte undervisningen fuldstændig, skyldes blandt andet, at de ikke mener, undervisningen er optimal.

- Der er dårlig kommunikation, og vi interagerer ikke ordentligt med hinanden - og så er der ofte IT-problemer, som udskyder undervisningen, fortæller Josefine Kjærulff og fortsætter:

- Jeg føler mig magtesløs, og personligt kan jeg mærke, at jeg mister gejsten.

På Viby Gymnasium i Aarhus opfordrer elevrådet ligeledes til, at hele skolen strejker på mandag.

- Vi så i foråret, hvordan det startede med to uger og endte med flere måneder. Derfor gør vi alt hvad vi kan for, at det ikke sker igen, siger elevrådsforperson på Viby Gymnasium, Emil Stork Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Elevrådsforpersonen på Viby Gymnasium har fredag opfordret samtlige elever på skolen til at udeblive fra den virtuelle undervisning mandag.

Viby Gymnasium deltog i mandags i en banneraktion, hvor flere gymnasieelever i Aarhus protesterede mod, at ungdomsuddannelserne holder lukket, mens caféer og barer må holde åbent.

Regeringens prioriteringer er forkerte

Fælles for gymnasieeleverne er, at de er frustrerede over, at caféer, barer og shoppingcentre må holde åbent, mens de skal fortsætte med den, ifølge dem, mangelfulde undervisning.

- Vi er utroligt frustrerede over, at man må gå i byen til klokken tolv, men ikke må komme i skole og få ordentlig undervisning, lyder det fra Josefine Kjærulff.

Elevrådsformanden på Viby Gymnasium er enig.

- Vi mener, at det er nogle mærkelige prioriteringer regeringen laver, siger Emil Stork Olesen og fortsætter:

- Hvis nogle dele af samfundet kan åbne, og andre ikke kan, så må vi råbe op, så vi ikke bliver tabt på gulvet, siger han.

Hvad siger I til, at der er nogle, der kritiserer jer for at klynke, og som mener, at alle har det svært?

- Selvfølgelig er det klart, at vi alle sammen har det svært og lider afsavn og savner den normale hverdag, men lige nu er det tydeligt at se, at gymnasieeleverne ikke trives - mange føler sig ensomme, forklarer elevrådsformanden fra Viby Gymnasium.

På Risskov Gymnasium er Josefine Kjærullf enig.

- Selvfølgelig kan jeg godt forstå, at nogle bliver irriteret over, at vi ytrer os. Selvfølgelig kan det virke selvisk, men ikke desto mindre synes jeg, man skal tage højde for vores skolegang - vi er den generation, der skal føre landet videre, siger hun.

Strejken er ifølge Josefine Kjærullf en pendant til rektorernes indtrængende opfordring til at genoverveje anbefalingen af en fortsat nedlukning af byens ungdomsuddannelser, som de torsdag sendte til statsministeren.

- Jeg håber, at de kan få øjenene op for, at vi elever også er trætte af det her. Vi vil vise, at vi kæmper for den her sag, og vi kan og vil også blive hørt.