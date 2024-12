Snart er sidste dyr nakket og ædt på tv: Nye eventyr venter med familien

- Det har været en svær beslutning, som især handler om, at jeg får flere og flere børnebørn. Det fjerde er på vej, og det bliver en dreng - de første tre er piger. Så det bliver jo fantastisk.

Efter 47 år - 15 af dem som vært på tv-programmet 'Nak & Æd' - har østjyske Jørgen Skouboe valgt at sige farvel til DR. Han går på pension til sommeren 2025.

Første gang Jørgen Skouboe ringer op til tv-kokken og den efterfølgende mangeårige medvært på ‘Nak & Æd’, er et øjeblik, han aldrig glemmer. Han skulle finde en kok, som ville være med til at grille julemandens rensdyr til et juleprogram.

Blandt udsendelserne er for eksempel ’DR Derude’, ’Dus med dyrene’, ’Frilandshaven’, og siden 2009 ’Nak & Æd’, som lige har afrundet sæson 15.

Jørgen Skouboe blev ansat som produktionsleder i DR i 1977, og undervejs har han været inde over at producere en lang række velkendte DR-programmer – oftest med naturen og dyrelivet som omdrejningspunkt, skriver DR.

- Jeg vil gerne have en god alderdom, inden jeg på et tidspunkt måske ikke kan så meget mere. Og jeg var 26 år, da jeg første gang stemplede ind på Danmarks Radio.

- Jeg spurgte, hvad han skulle have for det. Han skulle ikke have en skid - bare nogle gode grøntsager, sagde han.

Under nogle af de første optagelser, går det med et enkelt spørgsmål op for Jørgen Skouboe, at ham Nikolaj Kirk, "fandme var en fed fyr."

- Hvad lavede du som barn, da det var juleaften? spurgte han mig under optagelserne. Og jeg fortalte, hvordan jeg sad i stuen i det ene hjørne og legede indianer, mens min bror sad i det andet hjørne og legede landmand. Og Nikolaj fortalte, at han også legede indianer.

- Og så beskrev han, hvordan man dagen efter glædede sig til at komme ned igen og lege videre, og man vidste præcis, hvordan legetøjet stod. Man kunne bare ikke vente.

Med den snak om at lege indianer, blev idéen om at lave et anderledes jagtprogram født.

- Han var på med det samme.

En samarbejde, der har udviklet sig til en venskab, som da da også vil bestå, når de sidste programmer og dyr er skudt.

Fire centimeter under øjet

Med programmet er det ifølge DR blevet til mere end 100 afsnit og besøg i 26 forskellige lande.

Kigger Jørgen Skouboe tilbage, så er pletskuddet af en flodhest, et af de største blandt mange oplevelser, han har fået med sig.

- I første omgang sagde vi nej til at skyde en flodhest, for vi var bange for, hvad aviser og verden ville sig.

Men efter nogle år fandt de ud af, at jagten på en flodhest godt kunne forsvares - man regulerer ifølge Jørgen Skouboe flodheste ligesom med andre dyr, når der bliver for mange.