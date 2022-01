Jordens indre skal give varme i stuerne

Det er netop blevet afsløret på et pressemøde på AffaldVarme i Brabrand. Her løftede blandt andre Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) sløret for planer om et nyt geotermianlæg og bliver EU's største af slagsen.

- I Aarhus har vi et ambitiøst mål om at være en CO2-neutral by i 2030. I dét regnskab betyder varmeforsyningen til borgerne og virksomhederne rigtigt meget. Derfor er det en stor glæde, at Aarhus nu kan tage de første skridt i et meget ambitiøst og grønt projekt, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.