Jonatan stoppede bussen og ilede til sit barns fødsel

Han fik et opkald omkring kl. 7, om at hans kæreste var gået i fødsel, og han skulle straks komme til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Turen med bus 100 fra Odder til Hornslet torsdag morgen var for både passagerer og chaufføren noget helt særligt. Chaufføren Jonatan Menezes måtte nemlig stoppe og forlade den undervejs.

- Der gik mange tanker igennem mit hoved der, og jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig tænkte på jobbet som buschauffør. Jeg ville bare gerne nå fødslen, siger Jonatan Menezes fredag fra fødeafsnittet på hospitalet.

Fødslen gik dog i gang tre uger før termin, og det var også derfor, at det kom som en stor overraskelse, da chaufføren blev ringet op med nyheden om en igangværende fødsel.

- Jeg nåede lige præcis at være med til fødslen. Jeg ankom et kvarter før, min pige kom til verden kl. 7.39. Og alt gik godt, og hun er sund og rask. Min kæreste har det også godt, fortæller Jonatan Menezes.

Efter ti minutter på pinebænken på fortovet uden for bussen kom den frelsende kollega.

Den pligtopfyldende buschauffør nåede dog at rekvirere en kollega, der skulle komme med hans bil, og som efterfølgende skulle overtage busruten.

- Det var ikke lige det, jeg havde forventet på den vagt.

- Men jeg er glad for, at passagerne tog det så pænt, at jeg forlod bussen. De sagde tillykke, og der var ingen brok.

En af de passagerer var Metin Lindved Aydin, der ligesom chaufføren fik sig en meget usædvanlig bustur.