John er helt vild med tomatfrø og har samlet 700 sorter - indtil videre

- Som barn samlede man på frimærker, og nu samler jeg altså på tomatfrø, forklarer han, da TV2 Østjylland besøger ham en februardag, hvor det altså stadig er for tidligt at forspire sommerens tomatplanter.

Såkløe som John Kruuse kalder det, og han har masser af det som frøentusiast med en samling på indtil videre 700 sorter tomatfrø, som han vel at mærke har for at dyrke.

Samlingen på, indtil videre, 700 tomatsorter er blevet til på de fem år, der er gået, siden John Kruuse gik på pension og skulle kaste sig over et projekt.

- Man siger, at man ikke må starte før i begyndelsen af marts, for der er simpelthen ikke lys nok, så jeg gør det altid den 8. marts. Det er på Kvindernes Internationale Kampdag og det er altså lidt en gimmick.

Han må tålmodigt vente til begyndelsen af marts, selv om det er svært, før han kan begynde at forspire de tomatfrø, der senere på året skal give tomater i alverdens farver og former.

- Problemet med så mange sorter er selvfølgelig, at jeg hverken har tid eller plads til næste år at dyrke de samme igen, så jeg får en masse gode erfaringer, men næste år skal jeg altså prøve noget nyt, konstaterer frømanden.

Det giver i praksis et problem, for så mange tomatplanter har han ikke plads til i parcelhushaven samt i sommerhushaven ved Bønnerup Strand, hvor nogle af tomatplanterne flytter ud, så han må hvert forår igennem en svær proces for at udvælge det helt rette miks.

- Nej, det ved jeg faktisk ikke, for jeg har så sent som i sidste uge fået en sending frø hjem, som jeg syntes var så spændende, at jeg ikke kunne leve uden, så det er et spørgsmål, om jeg ikke skal så nogle af dem også, siger frøentusiasten.

Han berører dermed et aspekt af samlerpassionen, for når han har ledt efter og fundet en særlig sort på nettet og alligevel skal betale et gebyr i fragt, er det fristende lige at få en sort eller ti mere med forsendelsen.

- Ja for pokker da. Når sæsonen starter der i juni, står den jo på friske tomater hver eneste dag, og familien kræver det simpelthen også. Til gengæld køber jeg ikke tomater i vinteren, for de smager simpelthen ikke af noget.

- Når folk kommer på besøg, forventer de, at jeg serverer de her blandede tomatsalater, og at der er rigeligt af det, siger tomatentusiasten, der også spiser væsentligt flere tomater nu, end da passionen endnu ikke havde fået tag i ham.

John Kruuse har etableret sin egen database, som hjælper ham med at sammensætte årets tomatmiks, så han både får dyrket et godt udvalg af røde sorter, men også gule, orange og grønne tomater i drivhuset og haven, når sommeren luner, og friskhøstede tomater smager allerbedst.

- Den smager dårligt, og du skal have tykke, tykke handsker på for overhovedet at komme i nærheden af den.

- Den er fuldstændig utilnærmelig. Jeg dyrkede den for sjov, for det kunne da være skægt at se sådan en, men det gør jeg aldrig nogensinde mere, siger tomatentusiasten.

- Det er det primære formål. Jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at dyrke en tomat, jeg ikke kan spise, siger John Kruuse og afslører, at han dog på et tidspunkt gjorde en undtagelse og dyrkede den såkaldte litchi, som er en tomatfætter med grimme pigge.

For John Kruuse handler entusiasmen dog ikke bare om at tilfredsstille maven, men også om at bevare en biologisk mangfoldighed ved at dyrke sorter, man ikke finder i grøntafdelingerne.

- Det er da nogle nervepirrende dage, når man er ude i sommerhuset, og familien siger, at vi skal til stranden, så jeg skal ikke tage hjem til Aarhus for at passe tomater - uhh så er det ikke spor sjovt at være på stranden.

Faktisk kan sommeren ind imellem være rigeligt nervepirrende for den 70-årige tomatentusiast. De mange planter i drivhuset og på friland i potter og baljer kræver naturligvis vand, og derfor har John Kruuse også investeret i et østrigsk mekanisk vandingssystem, så han kan tage på ferie.

Derfor er han også engageret i foreningen Frøsamlerne, hvor han blandt andet holder foredrag om frø og dyrkning og sågar har titel af tomatkoordinator.

I korte træk betyder det, at han blandt andet sørger for, at de gamle sorter, som foreningen har besluttet at gøre en særlig indsats for at bevare, bliver dyrket af forskellige frøentusiaster som John Kruuse selv.

Frøforeningen deltager også i markeder og ved festivaler som Aarhus Food Festival sidste efterår. Her præsenterede Frøsamlerne deltagerne for en smagsprøve på et par gamle sorter af røde tomater med navnene Kondine Red og Ficarazzi, som fik vældig gode anmeldelser med på vejen, husker John Kruuse.

”Jeg har aldrig smagt så lækre røde tomater”, erindrer tomatkoordinatoren var reaktionen fra flere, ligesom mange konstaterede, at sådan her skal rigtige røde tomater smage.