Jørgen Leth har skrevet Vingegaard-digt

- Ved årets Tour de France viste Jonas Vingegaard sig ikke bare som en uovertruffen rytter - han markerede sig også med ægte kammeratskab og storsind i en sportsgren præget af store egoer, lyder det.

Selv erhvervsmediet Børsen har på forsiden af sin avis mandag dedikeret en stor plads til et billede af Jonas Vingegaard.

Fra på onsdag får den danske befolkning mulighed for at hylde Jonas Vingegaard. Her vender han tilbage til Danmark for blandt andet at blive fejret på Københavns Rådhus og i Tivoli.