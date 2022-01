Joachim elsker myrer: De behøver ikke spørge chefen om lov

- Hvis man i det firma får en god idé til et spil, man gerne vil udvikle, så spørger man ikke en leder, for der er ingen, men hvis man kan få opbakning fra to andre medarbejdere, så får man et go, forklarer Hans Joachim Offenberg

En struktur også danske virksomheder kunne lade sig inspirere af.

- Så det kan være, at mellemledere i de forskellige danske virksomheder skal frygte lidt for deres fremtid, mener han.