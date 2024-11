Jesper får hjemløse ind i varmen, men han har brug for hjælp

Minusgrader, frost og bidende kulde.

Det er noget af det, vejret har budt på den seneste uge. Normalvis ville man hoppe under den varme dyne, men nogle borgere har ikke dén mulighed.

Hos Aarhus Vinterherberg, som åbnede 15. november, mærker de, at flere hjemløse har brug for ly for nattefrosten.

- Nogle af borgerne er stærkt forkomne, sultne, trætte og iskolde, siger Jesper Budde, der er leder af Aarhus Vinterherberg, til TV2 Østjylland.

Men manglen på frivillige truer muligheden for at have åbent gennem hele vinteren.

- Den yderste konsekvens er, at vi lukker. Uden frivillige kan vi simpelthen ikke holde åbent, siger han.

De fleste hjemløse, der overnatter på vinterherberget, er EU-borgere uden statsborgerskab og sygesikringskort.

Det var nemmere, da det lå i midtbyen

Vinterherberget har tidligere holdt til i Aarhus' midtby i det gamle amtssygehus' lokaler på Tage Hansens Vej, men nu er det flyttet ud til Nygårdsvej i Holme.

Der kommer stadig mange borgere til tilbuddet, men efter flytningen oplever Jesper Budde, at det er blevet sværere for de frivillige at komme til og fra herberget.

- De har været vant til at gå to gader til herberget. Pludselig skal de med bus, cykel eller bil, og det har givet nogle logistiske udfordringer. Det betyder, at vi ret akut mangler frivillige.

Der er ansatte til stede på alle vagter, men herberget er afhængigt af, at der også er frivillige.

Som det er nu, betyder det, at de frivillige har mange vagter. Det er ikke optimalt i længden, og derfor håber Jeppe Budde på at kunne lokke nye frivillige til herberget på et informationsmøde på torsdag.

Det er Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Korshær og Folkekirken i Aarhus, der sammen driver nødherberget ved hjælp af ansatte og frivillige.

Hvorfor skal de være her?

Da nyheden om, at herberget skulle rykke til Holme kom ud, skabte det røre i lokalområdet. Det skete i august.

Nogle beboere havde hørt rygter om det, og der blev lavet et opslag på Facebook, hvor der blev luftet tanker om frygt for stigende kriminalitet og utryghed.

Mange kunne sagtens forstå, at de hjemløse selvfølgelig skal have en varm seng at sove i ét eller andet sted, når vinteren banker på døren, men de kunne ikke forstå, at det skulle være lige i deres kvarter.

Det kan du læse mere om her.

I september kom det frem, at antallet af hjemløse i Aarhus er stigende.

Det var en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor man har kortlagt antallet af hjemløse i hele landet, som viste, at antallet er steget fra 507 til 556 siden en tilsvarende optælling i 2022.