Jesper har sendt 85 biler til den ukrainske front

Bilerne, han kører til Ukraine i weekenden, bliver afleveret hos Obolonlegionen, der blev oprettet i forbindelse med forsvaret af hovedstaden Kiev i begyndelsen af året. De er nu rykket frem til østfronten, hvor de mest voldsomme kampe foregår lige nu.

Frygter vinteren

- Fordi de er så nye, har de ikke ret meget udstyr. Det forsøger vi at hjælpe dem med, siger Jesper Lindholt, der tidligere har sendt 200 rygsække afsted og andet udstyr afsted.



Forventer at flere flygter

Jesper Lindholts familie bliver i Danmark, når han rejser afsted. Selvom vi taler mindre og mindre om krigen i Ukraine herhjemme, er den stadig alvor. Han frygter, at der kan være nye flygtningestrømme på vej ud af landet.

Hans virksomhed har kontor i Kiev og Lviv. Begge steder frygter man, at russerne lykkedes med at ødelægge infrastrukturen, så internet, varme og el kan forsvinde i perioder samtidig med, at den ukrainske vinter bliver koldere og koldere.

- Hvis de lykkedes med, at der ikke er varme i de store byer, så kommer flygtningebølgerne igen. Jeg kan ikke forestille mig andet. Det sværeste er, at man ikke kan planlægge ret meget. Alt er midlertidigt, siger Jesper Lindholt.

Han har indkøbt generatorer, der kan bruges, hvis varmeforsyningen forsvinder. På hans kontorer har han købt satellitforbindelser, så de kan være online, hvis internetforbindelsen ryger.

- For to uger fløj et missil lige hen over vores kontor og ramte en kilometer derfra. Vi kunne se ild og røg fra vores vinduer, ligesom i en krigsfilm, siger Jesper Lindholt.

I Danmark har hans kone fået job som tolk for ukrainske flygtninge. Hvornår de sammen kan vende tilbage til Ukraine er usikkert.