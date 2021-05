Jens er som mange andre, og det kunne have kostet ham livet

- Det er nok ikke vigtigt.

Det var den besked, Jens Højriis Aarup gav sig selv utallige gange og en besked, alt for mange er alt for gode til at give sig selv.

I Jens Højriis Aarups tilfælde gik det lige akkurat – han overlevede et forløb med kræft, selvom situationen undervejs var kritisk. Ikke alle er lige så heldige.

- Nu blev min behandling forholdsvis hård, fordi det blev opdaget meget sent i forløbet, siger han selv her på bagkant af sin sygdom.

Jens Højriis Aarups historie begyndte i 2012, hvor han oplevede det første symptom på kræft: En hævet lymfekirtel i lysken. Sidenhen fulgte et vægttab på syv kilo over et halvt års tid, hvilket endnu engang blev bortforklaret – han dyrkede jo en masse motion.

Samtidig med det kom perioder med kraftig nattesved.

- Vi taler virkelig voldsom nattesved. Jeg var oppe et par gange om natten og skiftede T-shirt, lagner og lagde et håndklæde ud på sengen, siger Jens Højriis Aarup.