Maja blev råbt ind i ansigtet: - Jeg turde slet ikke forsvare mig

TV2 Østjylland har siden foråret været i kontakt med mere end 40 tidligere gymnaster på Flying Superkids og en lang række andre kilder med relation til Flying Superkids.

Nogle tidligere gymnaster været glade for deres tid på holdet, men 29 af dem fortæller, hvordan deres tid på det berømte gymnastikhold var præget af frygt, skældud og udskamninger. Otte af dem har valgt at stå frem med navn.

Deres konkreter episode har vi fået bekræftet af mindst én anden kilde i hvert eksempel. Nogle historier og kilder har vi fravalgt, fordi vi ikke kunne dokumentere deres påstande og anklager.

Undervejs har vi været i dialog med Flying Superkids, og Lars Godbersen har fået mulighed for at svare på alle konkrete anklager og historier, hvor han bliver kritiseret. Han har kun ønsket at kommentere på den generelle kritik, men ikke på de enkelte kritikpunkter, der bliver fremsat.

Vi har også givet bestyrelsen mulighed for at svare på kritikken af Flying Kids, men de har afvist at medvirke i et interview.