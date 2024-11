Fældede træer fik folk på gaden: - Jeg synes, det er dybt foragteligt

- Det er jo helt grotesk at se alle de stammer, for det er jo det her bælte af skov, som der var plantet nede ved vejen. Det gjorde, man ikke kunne se hele den der store gård, siger Laura Landon Klammer til TV2 Østjylland.

- Det her er vores naboer, og de plejede at have en virkelig, virkelig dejlig grøn væg rundt om deres hus. Den er bare blevet ribbet, siger den unge studerende.

- Så vi har valgt at samles her i dag og mindes de træer, der er blevet fældet i den her uge. Det er forfærdeligt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at det bliver ødelagt på den her måde.

- Vi er jo en lokalbefolkning herude, der holder utrolig meget af den fantastiske natur, vi er omgivet af. Og alle de mega gamle træer, der er her, de betyder så meget for os, siger Brendstrup-borger Sara Elbæk.

- Vi står midt i en biodiversitetskrise, og vi står og mangler gamle træer og levesteder til insekter og de vilde dyr. Jeg synes, det er dybt foragteligt, at man får lov at gøre sådan noget her, siger Sara Elbæk.

Skal ejeren ikke bare have lov at fælde de træer, og så lægge dræn eller bygge, eller hvad han ellers har lyst til?

Sebastian Jonshøj er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus. Han siger også, at problemet med at fjerne store, gamle træer som her i Brendstrup netop er, at de udgør levesteder for en masse arter.

- De har ikke bare herlighedsværdi. De er også et levested for en mangfoldighed af andre tilknyttede arter. Og jo ældre - jo bedre et levested er et gammelt træ. Det fjerner man på et splitsekund.

Man kan ikke plante en 100 år gammel allé

Simon Skov er biolog og træekspert hos virksomheden Bioskov I/S, hvor han blandt andet rådgiver kommuner omkring værdien af gamle træer.

Han kalder fældningen - uagtet, at den er helt lovlig - for en katastrofe.

- Det er 200 års liv, der slutter, siger Simon Skov.

- Hele kommunen mangler gamle træer. Hele kommunen ønsker sig træer og planter træer, men man kan jo ikke plante en allé, der er 100 år gammel.

Så hvis du var blevet sendt ud til en vurderingsopgave, hvor de her træer, de havde stået her endnu, hvad havde din vurdering så været i forhold til bevaringsværdigheden?

- Jamen, så havde jeg vurderet, at det er meget bevaringsværdigt at have en gammel allé og gamle træer og absolut ikke trukket i den retning, at de skulle fældes. Det kan være, at de skulle beskæres for at bevares på en sikker måde.