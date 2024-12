Ruth bor ikke længere i et parallelsamfund: - Jeg mærker det ikke i dagligdagen

En større forsamling bliver guidet rundt i Skovgårdsparken i Brabrands. Aarhus' borgmester er med, social- og boligministeren er med, og politiet er til stede med flere betjente og patruljevogne. Anledningen til det fornemme besøg er, at Skovgårdsparken søndag aften ikke var at finde på statens liste over parallelsamfund. Listen, der tidligere var kendt som ghettolisten.

Lidt væk fra rundvisningen møder vi Ruth Jensen. Hun har boet i Skovgårdsparken i mere end 40 år, og hun kan ikke helt svinge sig op i samme begejstringsniveau over områdets nye status, som de besøgende kan. - Det er jo fint. Det er det da. Men altså - jeg mærker ikke til det i dagligdagen, siger Ruth Jensen til TV2 Østjylland. Områdets status på statens lister er ikke noget, der fylder alverden for Ruth Jensen, der altid har været glad for at bo her i Skovgårdsparken. Hun har ikke en oplevelse af, at hendes boligområde har haft et særligt negativt stempel ved at være på listen over parallelsamfund. - Jeg synes godt, det kan være træls, at det hedder sådan, men nu laver de jo om på det igen, siger Ruth Jensen. En glædelig nyhed Blandt de besøgende på dagens rundvisning i området er der som nævnt en anderledes stor begejstring. Blandt andet hos Aarhus Kommunes borgmester, Anders Winnerskjold (S). Han mener, at områdets nye status er et tegn på, at tingene går i den rigtige retning. - Det er jo en glædelig nyhed, at Skovgårdsparken kommer af listerne her, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat er nogle udfordringer herude, siger Anders Winnerskjold. - Det vigtigste for mig er, at vi får skabt nogle gode boligområder. Det er man rigtig godt i gang med her i Skovgårdsparken.

Social- og boligminister, Sophie Hæstorp Andersen (S), er også med på dagens rundvisning. Hun kan glæde sig over, at der på landsplan er blevet fjernet fire områder fra listen over parallelsamfund, uden at nye områder har fundet vej ind på den. I alt er der nu otte områder på listen. - Først og fremmest betyder det jo, at der er endnu flere beboere, der kan opleve tryghed, der er endnu flere børn og unge, som vokser op med rollemodeller omkring deres uddannelse og arbejde, og det gør mig rigtig, rigtig glad, forklarer ministeren, inden hun nævner, hvad hele formålet med de mange lister er.

- Parallelsamfundslisten handler ikke om, at boligområdet skal af eller på en liste. Det handler om at skabe blandede boligområder og øge trygheden. - Man bliver selvfølgelig stemplet En af de andre, der følger med i rundvisningen, er Sahra Ahmed Mohamed. Hun har boet i Skovgårdsparken siden 2006 og er i dag formand for bestyrelsen i den lokale beboerforening. Selvom Skovgårdsparken har hoppet lidt af og på listerne gennem årene, har Sahra Ahmed Mohamed ikke kunnet mærke forskel. Hun har altid været tryg og glad for at bo i området.

- Jeg elsker at bo her, og det har jeg gjort lige siden, vi flyttede herud, så jeg oplever ikke den store forskel. Den liste fylder faktisk ikke så meget for os herude, fortæller Sahra Ahmed Mohamed. Omvendt betyder det noget, at man er havnet på listen. Fordi der følger nogle fordomme med om det område, man bor i, hvis først det er havnet på én af statens lister. - Man bliver jo stemplet som afdeling. Det er selvfølgelig ikke dejligt som beboer at få stemplet sit område, som man egentlig godt kan lide at bo i. Og det gør nok også, at der er nogen, der ikke har lyst til at flytte herude, forklarer Sahra Ahmed Mohamed. Ifølge borgmester Anders Winnerskjold er det også på beboernes stolthed, at han tror, at det fylder noget, om man står på listen eller ej. - Jeg tror, at for rigtig mange borgere og beboere herude er der en stolthed i ikke at være på de lister her og en bekymring for at være på dem, og det er en bekymring, jeg deler, siger Anders Winnerskjold.