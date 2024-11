Nye Flying Superkids står frem: - Jeg kan stadig have mareridt som 29-årig

- Det ramte mig meget. Det var en øjenåbner, for det stod klart, at jeg ikke er den eneste, der har haft de oplevelser. Sådan lyder det fra Nicoline Willumsen, efter hun har læst de beretninger, tidligere gymnaster i Flying Superkids er stået frem med hos TV2 Østjylland de seneste dage. Nicoline Willumsen var selv en del af Flying Superkids fra 2007 til 2011, og hun husker tilbage på en tid, hvor ydmygelser og skæld ud fyldte meget i træningshallen på Gymnastikgården. Det er netop, hvad 29 tidligere gymnaster har stået frem og berettet om i TV2 Østjyllands nye podcast. Ifølge dem var tiden i Flying Superkids meget andet end et stærkt fællesskab og et liv i rampelysets skær.

Frygt og tavshed TV2 Østjylland har siden offentliggørelsen onsdag været i kontakt med yderligere otte tidligere gymnaster, der har været en del af Flying Superkids eller gået på Gymnastikgården i perioden 2007-2021. De genkender alle de oplevelser, der er kommet frem. Fælles for dem er, at de i mange år har gået med deres oplevelser og ubehag alene, fordi de har været bange for at være de eneste, der så kulturen som grænseoverskridende og nedladende.

Anne-Sophie Freitag er en af de tidligere gymnaster, der er stået frem. Hun forsøgte at sige fra over for direktør, Lars Godbersen, men det endte med en skideballe.

Nicoline Willumsen var cirka 7 år gammel, da hun i 2007 begyndte i Flying Superkids. Hun fortæller, at hun særligt husker de mange ydmygelser fra direktør Lars Godbersen. - Han kunne stå foran alle de andre gymnaster og sige med skæld ud i stemmen, at hvis jeg ikke kunne slå en flikflak, så kunne jeg ikke være på holdet. At selv han kunne slå en flikflak, hvorefter han viste det, siger hun og tilføjer: - I stedet for at tage mig til side og spørge, hvad mit problem var, og hvordan han kunne hjælpe mig, så blev jeg ydmyget foran de andre. Og det endte med, at jeg blev endnu dårligere og mistede troen på mig selv.

37 beretninger Til TV2 Østjyllands podcast talte vi med 29 gymnaster, der er kommet på gymnastikgården i perioden 2007-2021. Siden har vi talt med yderligere 8 tidligere gymnaster, der er kommet der i samme periode. Dermed beretter i alt 37 gymnaster nu om kulturen.

2010-2012: 10

2013-2015: 9

2016-2018: 6

2019-2021: 5 Af de 29 gymnaster står i alt 13 frem med navn. Det drejer sig om: Maja Ravn Frederiksen

Victor Withen Weiercke

Marius Withen Weiercke

Anne-Sophie Freitag

Ida Marie Parkegaard

Laura Häuser

Nanna Rønde Rasmussen

Emma Bach

Cecilie Bruun

Charlotte Andreasen

Nicoline Willumsen

Feline Bergan

Det følgende er citater fra flere af de 21 gymnaster, der har delt deres historier med TV2 Østjylland, men ønsker at være anonyme: Pige, stoppede hos Flying Superkids i 2021: "Jeg syntes, han var ubehagelig. Man blev virkelig bange for ham derude. Sådan, hver gang han kom forbi, så blev man helt bange. Sådan; nu kommer Lars, og så skulle man bare tage sig sammen. Der var meget frygt forbundet med ham i forhold til os børn." "Når der var show, så var han jo den, der stod og bød velkommen og var megaglad foran publikum. Og lige så snart, han gik ud bag scenen, så var han bare megasur. Det var helt vildt, hvordan det skete, bare sådan der. Så havde han et helt andet ansigt på." Pige, stoppede hos Flying Superkids i 2021: "Jeg blev selv råbt ad enkelte gange. Men jeg har også oplevet, når det gik ud over andre, hvor det faktisk var næsten lige så slemt, fordi man stod bare og kunne ikke gøre noget. Man følte jo næsten selv, man fik skældud, når man stod der. Det trykker virkelig bare stemningen." Dreng, stoppede hos Flying Superkids i 2020: "Det er simpelthen bare den måde, han opfører sig på i åbent forum til en træning, hvor han kan gå ind og lade som om, han ved alt og give rettelser og sige, hvis noget har været dårlige i stedet for at sige det individuelt. Han kunne finde på at råbe inde i træningslokalet, hvis han ikke syntes, det var i orden." "Det var 100 procent kæft, trit og retning. Hvis man ikke kunne lande sit spring, kunne man da godt risikere at få fem eller ti armbøjninger. Og det var da meget, når man var så lille." Pige, stoppede hos Flying Superkids i 2018: "Meget af det, der er foregået, det er vigtigt at få frem, for det burde ikke foregå nogen steder i verden inden for elitesport eller andre steder. Måden, som ting blev sagt på, har ikke været okay." "Man fik ikke så tit skæld ud sådan en til en. Det skulle altid være den der med, at alle skulle høre det. Alle skulle høre, at du blev gjort til grin, fordi der var noget, du ikke gjorde godt nok. Og så sad man der, og alle kiggede på en og var sådan meget pinlig berørt." Dreng, stoppede hos Flying Superkids i 2017: "Det var kæft, trit og retning, det var barskt. Og for et barn var det skræmmende. Mere voldsomt end jeg troede, men det har formet mig som voksen. Der har været mange ydmygelser. Jeg har grædt derude mange gange. Jeg følte mig domineret af ham. Jeg har døjet med angst siden min tid som Flying Superkid." Pige, stoppede hos Flying Superkids i 2008: "Han var verbalt meget voldsom, han overfusede og manipulerede. Han var meget utilregnelig og ubehagelig. Det kom ofte ud af det blå." "Hvis jeg kom til at græde, så løb jeg hurtigt ud i omklædningsrummet og fik tørret øjnene, inden det var min tur igen, så det ikke blev opdaget, at jeg havde forladt træningen. Hvis man kom til at græde, skulle man tage sig sammen. Hvis man missede sin tur, var der skældud fra Lars." Dreng, stoppede hos Flying Superkids i 2008 "Jeg er selv blevet ydmyget over højttaleren i bussen efter et show, fordi Lars mente, at jeg i forvejen havde røven i vandskorpen, og jeg slet ikke burde have været på holdet, og nu var det sidste chance, hvis jeg ikke ville smides af. Jeg sad nede bagerst og var meget pinligt til mode over det, og det gjorde ekstra ondt, fordi det var foran alle." Pige, stoppede hos Flying Superkids i 2007: "Nogle gange sad jeg i bilen på vej derud og håbede, at den ville fortsætte, og at vi ikke nåede frem. Igen så var det hele bare præget af ambivalens. Jeg ville jo gerne være med. Jeg ville jo rigtig gerne deltage og ikke misse noget og have det der fællesskab. Det var mega powerfuldt. Men turene ud til gymnastikgården og timerne inde i salen var også præget af frygt og angst. Tit og ofte."

Over for TV2 Østjylland har Lars Godbersen selv forklaret, at han ikke mener, han har hverken ydmyget, råbt af eller skældt børnene ud. I stedet mener han, at han har været tydelig i sin kommunikation. Det er dog heller ikke den oplevelse, Cecilie Bruun sidder med. Hun var en del af Flying Superkidsholdet fra hun var 9 til 13 år i 2008-2012, og hun bakker de tidligere gymnasters oplevelser op. - Jeg genkender den beskrivelse, de 29 gymnaster tegner af et træningsmiljø, der var præget af frygt. Også den tavshedskultur, som bliver beskrevet, siger hun. Tavshedskulturen er beskrevet af både gymnaster og forældre. De fortæller, at både kæft, trit- og retningsmiljøet og udskamningskulturen var noget, de fleste kendte til, men ikke talte om eller greb ind over for - af frygt for, at det ville blive afregnet med en skideballe fra Lars Godbersen.

Victor Withen Weiercke fortæller til TV2 Østjylland, at han også forsøgte at sige fra.

Har mareridt om natten I podcasten beskriver gymnasterne konkrete episoder, de har oplevet i deres tid som Flying Superkids. Episoder, der handler om både offentlige og ydmygende skideballer og verbale overfusninger. Flere af de gymnaster, der siden har henvendt sig til TV2 Østjylland, er både glade og overraskede over, at der nu er nogen, der har turde at stille sig frem og fortælle, hvordan livet som superbarn var, når spotlightet slukkede. - Det fortæller, at det ikke er noget, der er foregået i vores hoveder, og at vi ikke har været for svage til at være i den branche, men at der faktisk har været reelle problemer. Det er en lettelse, at det er kommet ud, siger Julie Bang Christensen.

Hun var en del af Flying Superkids i cirka tre år, men gik på gymnastikgården i syv år i alt. Det er cirka seks år siden, hun stoppede. Afsløringerne har fået hende til at tænke over, om hun skulle have sagt fra. - Samtidig tænker jeg også, om jeg selv kunne have gjort eller sagt noget noget før. Men frygten for, at jeg var den eneste, der tænkte sådan, var for stor, så jeg turde ikke række ud til nogen og fortælle, hvad der er sket. Det er nemmere nu, hvor der er nogen, der er stået frem, siger hun.

Professor i sportsret Jens Evald mener, der er tale om et usundt træningsmiljø.

Julie Bang Christensen er langt fra den eneste, der i mange år har gået med tankerne om, at det nok var hende selv, der var noget galt med. Over for TV2 Østjylland beskriver flere tidligere gymnaster, at de længe har tænkt, det måtte være dem, der var svage eller ikke forstod kulturen. - I mange år tænkte jeg, det nok bare var mig. Jeg er lettet over, at de andre også syntes, det var hårdt, siger Charlotte Andreasen. Det er 15 år siden, hun forlod stedet for sidste gang, man oplevelserne sidder stadig i hende og vender ind imellem tilbage, når hun ligger hovedet på puden om aftenen. - Jeg kan stadig have mareridt som 29-årig om, at jeg pludselig går på Gymnastikgården igen, siger hun.

Maja Ravn Frederiksen lever i dag med angst, selvom hun ikke med sikkerhed kan vide, at angsten skyldes hendes tid på Flying Superkids, så oplevede hun selv, at det var i tiden på gymnastikgården, at det begyndte.

Græd næsten hver træning Feline Bergan var syv år gammel, da hun blev en del af Flying Superkidsmiljøet i 2008, hvor hun gik til cirka 2012. Hun havde droppet at danse ballet for at forfølge drømmen om at blive en af superbørnene og leve eventyret med stjernedrys og glamour. Men eventyret forvandlede sig til noget helt andet. - Jeg græd næsten hver gang, jeg var til træning. Og jeg har ellers haft en kæmpe passion for gymnastik. Det var min barnedrøm at gå der, siger hun. Ligesom andre kan hun fortælle historier om, hvordan hun fik Lars Godbersens vrede at føle, hvis en flikflak kiksede, eller en øvelse ikke blev udført til perfektion. - Jeg husker bare, at han råber meget af mig og trækker mig til side. Det var bare 'røvfuld' hele tiden, og man havde ondt i maven, når man stod i køen og skulle til at præstere, for hvis ikke du gjorde, så fik du 'røvfuld', og man blev trukket ud foran de andre gymnaster og råbt ind i hovedet, siger hun. Særligt husker hun Lars Godbersens temperament - et temperament, der af mange TV2 Østjylland har talt med, bliver beskrevet som stort og uforudsigeligt. - Hvis jeg skal beskrive ham med et ord, vil det være hidsig. Som en lille pige, så var han farlig, man bliver bange for ham, for der er ikke nogen, der synes, det er særlig rart at blive råbt af, siger Feline Bergan.

Thomas Withen er en af de forældre, der også oplevede kulturen i Flying Superkids som grænseoverskridende. Han mener, der er mange gode ting ved stedet - men der er også det andet.

Ulykkelig i omklædningsrummet Feline Bergans mor, Susanne Lund, husker også tiden, hvor Feline Bergan var en del af Flying Superkids. I den periode overværede Susanne Lund flere skideballer og overfusninger af gymnasterne. - Jeg har siddet på forældrerækkerne, og jeg ved, min datter er blevet ramt verbalt af en meget hård tone, siger hun og tilføjer. - Jeg havde et barn, jeg ofte fandt ulykkelig i omklædningsrummet, fordi hun var blevet skældt ud. Hun havde ofte ondt i maven, hun var ganske enkelt bange for Lars, siger Susanne Lund.

Lars Godbersen kan ikke genkende de tidligere gymnasters kritik af, at han skabte en frygtkultur med skældud og udskamninger hos Flying Superkids.

Direktør, Lars Godbersen har i et interview med TV2 Østjylland forklaret, at han ikke genkender kritkken. Han siger desuden, at forældrene burde have sagt fra på børnenes vegne, hvis børnene ikke trivedes. Og der er flere, der undrende har spurgt, hvorfor ingen forældre har grebet ind, hvis de har overværet både skideballer og overfusninger. Men Susanne Lund mener, at tavsheden netop er et udtryk for, hvilken kultur der var tale om. - Ingen siger noget, fordi det er en kultur, der tydeligvis er usund, hvor man er bange for, at det går ud over ens børn, hvis man siger noget. Det var selvfølgelig også derfor, jeg ikke sagde noget før til sidst, hvor hun blev smidt ud, siger Susanne Lund.

Anne-Sophie Freitag mener først, hun blev en rigtig god gymnast, da hun stoppede på Flying Superkids.

Det var på tide Feline Bergan fik efter sin tid i Flying Superkids stor succes på landsholdet i redskabsgymnastik. Her oplevede hun et helt andet træningsmiljø. Derfor er både mor og datter også glade for, at der nu kommer fokus på den benhårde kultur, der herskede på stedet. - Jeg tænkte, det var på tide. Det må jeg sige. Jeg har et barn, der kan ligge sig i slipstrømmen af de andres fortællinger, så jeg tænkte også, jeg er ikke overrasket, og det er på tide, at det nu kommer op til overfalden, siger Susanne Lund. - Jeg tænkte, hvorfor kommer det først frem nu. Jeg kunne genkende meget af det, gymnasterne siger, og det er lige før, man får ondt i maven over, at det er ikke kun mig, der står med den følelse. Jeg tænker, gud, det var rigtigt, at det var sådan det var dengang, selvom man bare tænkte, det var normalt, tilføjer Feline Bergan.

Sådan har vi gjort TV2 Østjylland har siden foråret været i kontakt med mere end 40 tidligere gymnaster på Flying Superkids og en lang række andre kilder med relation til Flying Superkids. Nogle tidligere gymnaster været glade for deres tid på holdet, men 29 af dem fortæller, hvordan deres tid på det berømte gymnastikhold var præget af frygt, skældud og udskamninger. Otte af dem har valgt at stå frem med navn. Deres konkreter episode har vi fået bekræftet af mindst én anden kilde i hvert eksempel. Nogle historier og kilder har vi fravalgt, fordi vi ikke kunne dokumentere deres påstande og anklager. Undervejs har vi været i dialog med Flying Superkids, og Lars Godbersen har fået mulighed for at svare på alle konkrete anklager og historier, hvor han bliver kritiseret. Han har kun ønsket at kommentere på den generelle kritik, men ikke på de enkelte kritikpunkter, der bliver fremsat. Vi har også givet bestyrelsen mulighed for at svare på kritikken af Flying Kids, men de har afvist at medvirke i et interview. arrow-down