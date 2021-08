- Jeg glæder mig sindssygt meget til at dele det med dem derhjemme

Julie Leth vandt i dag en sølvmedalje i parløb sammen med Amalie Dideriksen ved OL i Tokyo, og da TV2 Østjylland fangede cykelstjernen kl. 00 japansk tid, så var det en glad medaljetager, der havde været igennem en af karrierens største dage.

- Jeg har pænt optur over det. Jeg er virkelig glad og rørt og stolt. Det kan godt være, jeg lige skal nive mig selv lidt i armen, når jeg vågner i morgen for at være vide, at det rent faktisk skete det her, siger Julie Leth.

Havde du regnet med det?

- Jeg havde ikke regnet med, men det var målet. Jeg drømte om det, og vi gik efter det, og jeg vidste det var muligt. Men samtidig kan der ske mange ting, fordi det er et event, hvor mange faktorer spiller ind, siger Julie Leth.

- Men vi vidste, at vi var godt kørende og i god form og havde lavet de rigtige forberedelser, men man ved jo aldrig, hvad de andre kommer med. Eller om man styrter eller bliver ramt af uheld.

Se interviewet med Julie Leth i toppen af artiklen.