Jane er nabo til larmende vej: - Vi er stærkt bekymrede

Langt de fleste bilister er formentlig glade for Giber Ringvej.

Men sådan er det ikke for naboerne til den nye 12 kilometer lange omfartsvej syd for Aarhus.

- Hvis der kommer et vogntog, så bliver man nødt til at skrue op for fjernsynet. Har vi en samtale, så hæver vi stemmerne alle sammen. Det er jo egentlig en katastrofe, når man bor et sted, man elsker at bo, siger Jane Juul Simonsen, som er nabo til Giber Ringvej.

Den seneste uge har flere af naboerne henvendt sig til byrådet for at gøre opmærksom på, at der følger trafikstøj med den nye vej.

- Det er ubehageligt, og vi er stærkt bekymrede for, at det bliver meget værre, end det er nu. Det er derfor vi reagerer nu, fordi vi gerne vil have noget opmærksomhed omkring det, siger Jane Juul Simonsen.

Gør stort indtryk

Torsdag tog to af byrådsmedlemmerne fra Aarhus byråd imod en invitation til selv at komme forbi og høre, hvordan bilerne støjer.

- Jeg er mødt op i dag for at høre på de borgere, der er dybt frustreret over det støjhelvede, de har i baghaven. Det gør stort indtryk. Støj er irritation, men det er også sundhedsskadeligt, siger Metin Lindved Aydin (R), som er medlem af Aarhus byråd.

Der er ikke lavet officielle målinger af støjen endnu. Metin Lindved Aydin vil sammen med Socialdemokraterne oprette et pilotprojekt, der skal vise om støjvolde, skærme og overdækning kan dæmpe støjen.