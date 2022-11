Jan spillede både håndbold og fodbold - og blev danmarksmester i begge

Træner Jens Harmsen kaster et blik over sine noter fra sæsonen i 1986.

- Nogle gange løb han hurtigere end bolden, og det nyttede jo ikke noget, hvis han ikke havde bolden med sig.

- Han var uortodoks, og spiller man med sådan én, ved man aldrig, hvor han løber hen eller om han har bolden med sig, fortæller han.

Jan Lauridsens hurtighed, fysiske styrke og åbenlyse talent var på samme tid ikke til at tage fejl af. Allerede to uger efter sin start hos AGF fik han i en opvisningskamp skudt to bolde i målet mod det tyske mesterhold Bayern München og blev på trods af et nederlag på 2-4 klappet ud af banen for sin stærke debut. Blot kort tid efter sikrede han holdet danmarksmesterskabet.

En boldtriatlon

En skade i lysken sendte Jan Lauridsen ud af spillet i 18 måneder. Oven på en årrække med adskillige sejre rettede han sit fokus mod familien.

- Skaden var selvfølgelig lidt en streg i det hele. Samtidig havde jeg fået en datter, så der begyndte tingene at gå lidt i relief.

- Jeg kunne ikke få tiden til at gå med bare at spille fodbold, så jeg tog et aftenkursus. Jeg blev jo ikke rig af at spille fodbold, så jeg tænkte, at jeg skulle passe på min familie og på tiden fremover. Så jeg besluttede mig for at få papir på, at jeg kunne bruge andet end benene.

I 1991 sluttede han spillet på boldbanerne og fik efterfølgende job som ejendomsmægler hos Nybolig, hvor han arbejdede de næste 20 år. Hans stærke netværk og kendte ansigt var en fordel som ejendomsmægler i Aarhus.