Jan og Josefine udlever drømmen: - Vi vil ikke leve i hamsterhjulet

Men når man vågner op til solopgang og bølgeskvulp og en dag, som man ikke ved, hvad bringer, så er det det værd.



Også selvom de har været nødt til at gå på kompromis med andre ting for at realisere drømmen.

Fandt interessen sammen

33-årige Jan Dahl og 28-årige Josefine Jørgensen er begge fra Randers, men har boet i Aarhus de seneste mange år.

Passionen for at sejle fandt de sammen for omkring fem år siden.

- Vi har ikke haft det inde på livet hele vejen igennem. Det var en interesse, som blev født. Allerede da vi startede med at sejle, tænkte vi, at vi ville lære alt, hvad vi kunne, fordi vi vidste, vi ville ud at sejle, siger Jan Dahl.