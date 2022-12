Jan og Josefine har krydset Atlanten: Kommer med opfordring

Parret, som bor i Aarhus, drog afsted på jordomsejling den 7. august fra Egå Marina.

Knækket skinne

Turen over det store hav startede fra Las Palmas med et kort pitstop på Kap Verde for at prøve nattesejlads af med den nye besætning inden det lange stræk.

Om bord havde Jan og Josefine seks af deres gode venner – både nogle med og uden sejlererfaring. Halvvejs til Kap Verde løb besætningen ind i en udfordring.

- Skinnen til vores spiler knækkede, så vi blev nødt til at ændre kurs, for at have nok vind i vores forsejl, siger Josefine Jørgensen.