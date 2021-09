Jan Magnussen og datter kører på podiet i hjemmebygget sæbekassebil

Jan Magnussen er vant til at have hundredvis af hestekræfter mellem hænderne. Men fredag stod den på en noget anderledes opgave: En hjemmebygget sæbekassebil.

En flok elever fra Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten har knoklet for at gøre en bil klar til den erfarne racekører. Og det har været noget af et projekt for de unge gutter.



- Bare sådan noget som at få et rat til at styre et par hjul er egentlig ikke en helt simpel opgave, siger Marcus Dalby, der er elektrikerstuderende, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil bygge alt selv

Eleverne bygger sæbekassebilerne til danmarksmesterskabet i sæbekasseløb, der afholdes i forbindelse med Classic Race i Aarhus.

- Det er den lykkeligste tid i mit arbejdsliv, når jeg ser de her elever arbejde. Jeg synes bare, at det er fantastisk at få lov til at facilitere det her, siger Jens Vinther, teknisk projektleder på skolen.

Og eleverne virker til at være lige så begejstrede som deres lærer.

- Det er fantastisk. Jeg synes virkelig, at det er sjovt, siger Marcus Dalby.

Processen med at lave bilerne indebærer fejl, men det gør ikke Marcus Dalby noget.

- Man sætter noget sammen, og så prøver man at finde ud af. Virker det, virker det ikke? Og hvis det virker, så bruger vi det, hvis det ikke virker, så finder vi ud af noget andet, siger han.

Marcus Dalby ser også kun projektet som begyndelsen.

- Jeg vil bare godt lave alting selv, siger han.

VIDEO: Se mere om tilblivelsen af sæbekassebilerne her