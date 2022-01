Jan er astrolog: Forudser ny finanskrise om ganske kort tid

- Jeg har fået en selvindsigt, som jeg ellers ikke ville have fået. Jeg havde en psykisk brist, og jeg forstod ikke, hvorfor jeg var, som jeg var, forklarer han.

Når Jan Schultz er i tvivl om, hvilken vej hans liv skal gå, så lægger han et horoskop for sig selv. Det har fået ham til at træffe flere store beslutninger gennem tiden.

- Jeg boede på Bornholm i ni år, og jeg kunne mærke, at der var visse planetkonstellationer, der krævede, at jeg kom ind i en større helhed og forandring. Derfor kunne jeg mærke, at jeg måtte videre fra øen, selvom jeg holdt meget af den.



Til spørgsmålet om, hvorvidt det var dumt at flytte, når han nu var glad for klippeøen, er svaret klart:

- Jeg mærkede, at der var noget i gære, og så kunne jeg se i horoskopet, at det var der, siger han.