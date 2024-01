Jakob Ellemann-Jensens afløser fundet

Politisk ordfører for Venstre og byrådsmedlem i Aarhus Mathilde Hjort Bressum bliver ny spidskandidat for Venstre i Aarhus Sydkredsen til det kommende folketingsvalg.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse.

Dermed overtager Mathilde Bressum tidligere Venstre-formand Jakob Ellermann Jensens opstillingskreds i Aarhus.

Mathilde er i dag politisk ordfører for Venstre i Aarhus, hvor hun blev valgt ind i byrådet i 2021.

- Jeg glæder mig både til at komme ud og møde vælgerne og arbejde for at repræsentere Østjylland på Christiansborg. Jeg brænder for at bekæmpe den stigende mistrivsel blandt børn og unge, sikre erhvervslivets- og iværksætternes interesser og presse på for en ansvarlig klimahandling, siger politikeren.