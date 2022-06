Jacob og Danny løber halvmaraton i ishockeyudstyr: - Vi føler os oversete

- Jeg synes det er fuldstændig grotesk, at vi er så mange mennesker, der skal deles om en enkelt skøjtehal. Det sætter virkelig store begrænsninger for udviklingen af sporten i Aarhus, og det er synd, for sporten er i rivende udvikling i resten af landet, siger Jacob Lyby.

Han fortæller desuden, at man i Aarhus har kæmpet i noget der minder om 20 år for at få et hold i den bedste danske ishockeyrække, Metalligaen. Et projekt der ifølge Jacob Lyby er dødsdømt så længe kommunen ikke investerer i forbedringer af faciliteterne.

- Vi håber, at vi ved at løbe med vores udstyr på kan få politikerne til at slå øjnene op for de problemer vi har. Men alternativt håber vi også, at vi kan sætte så meget fokus på sporten, at vi kan rekruttere endnu flere nye spillere til klubben, hvilket jo også kan bruges til at lægge pres på kommunen, siger Jacob Lyby.