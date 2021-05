Jacob kæmpede for ny daginstitution - nu er der godt nyt

En anden, der er begejstret for udmeldingen, er Jacob Bertelsen. Han flytter med sin kone og deres søn, Adam, til Serinedalen til juli.

- Det er dejligt, at der bliver lyttet til det behov, vi har. Det ser vi frem til, siger Jacob Bertelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det giver også noget andet liv til området. Det giver et andet miljø, når der er en institution i nærområdet, og jeg tror også, det gør noget for ejendomsværdierne. Det gør det mere attraktivt at flytte herud for folk, siger han, og så glæder han sig til, at det bliver lettere for både forældre og bedsteforældre at flytte herud, siger han.