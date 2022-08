IT-virksomhed bygger kontor: Kan give 1100 nye arbejdspladser

Byrådet har onsdag godkendt IT-virksomheden Bankdatas plan om at opføre et nyt udviklingskontor til 1.100 medarbejdere på en byggegrund i Lisbjerg.

Bankdata er en af Danmarks største IT-virksomheder med hovedsæde i Fredericia. De bygger it-løsninger for en række danske pengeinstitutter og har omkring 900 medarbejdere.

- Vi sigter mod at blive den førende digitale partner til den finansielle sektor i Danmark. Det kræver, at vi kan blive ved med at tiltrække og fastholde de dygtigste it-medarbejdere i branchen, og vi tror på, at Aarhus kan understøtte vores ambitioner, siger Esben Kolind Laustrup, administrerende direktør i Bankdata.



Borgmester: - Rigtig glædeligt

Borgmester Jacob Bundsgaard ser også meget positivt på aftalen med Bankdata.

- Det er rigtig glædeligt, at Bankdata som en af Danmarks store IT-virksomheder vælger Aarhus for at blive en aktiv del af det stærke tech-miljø i Aarhus, som i disse år er i markant fremgang, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:



- For mange af virksomhederne i vækst er rekruttering blandt de helt store fokusområder, og det er oplagt, at en placering i Aarhus øger mulighederne for at tiltrække, udvikle og fastholde IT-specialister.