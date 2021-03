It-medarbejder i politiet sigtes for overvågning af omkring 100 kvinder

En ansat hos Østjyllands Politi er sigtet for ulovligt at have overvåget over 100 kollegers telefoner. De fleste er kvinder, skriver Ekstra Bladet onsdag.

Manden, der er it-medarbejder på politigården i Aarhus, beskyldes for uberettiget at have skaffet sig adgang til de mange kollegers telefoner.

Han skal have lagret og opbevaret materialet fra telefonerne i en længere periode, skriver Ekstra Bladet om sigtelsen.