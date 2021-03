En ansat ved Østjyllands Politi er sigtet for at have overvåget over 100 kvinder i politiet ved at skaffe sig ulovlig adgang til deres telefoner, skriver Ekstra Bladet onsdag.

Manden, der er it-medarbejder, sigtes for uberettiget at have skaffet sig adgang til politikollegers telefoner.

Han skal have lagret og opbevaret materialet fra telefonerne i en længere periode, skriver Ekstra Bladet om sigtelsen.

Angiveligt er ofrene i sagen primært kvindelige ansatte i politiet.

