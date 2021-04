Isabel modtog uønskede penisbillede, men anmeldte det ikke: - Det var for skamfuldt

En ekspert peger på, at dickpics ikke bliver anmeldt, fordi der er en form for mistro til, at politiet tager det seriøst. Hvad tænker du om det?

- Det er jeg meget ked af at høre. Vi tager det seriøst. Hvis nogen kommer med den her form for anmeldelse og føler sig krænket, så vil vi gøre alt for at hjælpe dem, siger vicepolitiinspektøren.

”Erfaringen kom for tidligt”

Skammen fyldte alt for Isabel, da hun for ni år siden modtog sit første dickpic, men i dag ved hun, at det ikke var hendes egen skyld, at billedet landede i hendes Snapchat.

- Nu ved jeg, at det ikke har noget med mig at gøre, og at jeg i hvert fald ikke har gjort noget galt. Og nu ved jeg, hvordan jeg skal håndtere det, men den erfaring vil jeg gerne have fået senere. Man burde slet ikke blive sexsualiseret så tidligt, siger Isabel til TV2 ØSTJYLLAND.

I dag har Isabel også gjort sit for at undgå, at hun modtager uønskede dickpics igen. Hun har blandet andet fjernet sit snapchatnavn fra sin Instagram-profil, så personer hun ikke kender, ikke bare kan tilføje hende på Snapchat.

I TV2 ØSTJYLLANDS nye YouTube-dokumentar 'Derfor sender mænd d***pics', undersøger vi, hvorfor nogle mænd vælger at tage et billede af deres erigerede lem og efterfølgende sende det til kvinder, som ikke har bedt om det.

Se dokumentaren på TV2 ØSTJYLLANDs YouTube-kanal og herunder: