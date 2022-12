Iransk støtte: Reza vil have danskerne på banen

Mange aarhusianere trodsede i dag kulde, sne og slud og mødte op på Store Torv i Aarhus for at vise deres sympati og gøre opmærksom på situationen i Iran, hvor kritik og demonstrationer mod præstestyret nu har stået på i flere måneder.

- Vi er her i dag for at støtte op om den bevægelse, der er i Iran for frihed og demokrati. Nu synes vi, at det mindste, vi kan gøre, er at støtte op, siger Reza Tabatabai, der er medarrangør af dagens demonstration i Aarhus.

- Det rører virkelig en

Protesterne i Iran tog sin begyndelse, da den 22-årige Jina Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt den 16. september.

Siden har især mange iranske kvinder trodset frygten for styret og vist deres utilfredshed i fuld offentlighed. Præstestyret har slået hårdt ned på protesterne, men demonstrationerne er blevet ved, selv om det har kostet mange liv.