Internationalt efterlyst 39-årig fængslet efter seks år

Seks års efterforskning kulminerede i sidste uge, da en 39-årig mand blev idømt 15 måneders fængsel ved Retten i Aarhus for skyldnersvig.

Han er dømt for at have begået skyldnersvig i millionklassen ved at have solgt to østjyske tandlægeklinikker, der var pant i.

Men i stedet for at betale pengene tilbage til de respektive panthavere, valgte den 39-årige at indsætte pengene på sin egen konto og efterfølgende sende dem ud af landet, inden han selv fulgte efter ud af landet.