International turnering i Aarhus: - Det betyder meget at komme i gang igen

Skakurene tikker og hænderne gnides mod kinder og hårbund, mens der tænkes.

Der er meget på spil i det nordlige Aarhus, hvor 18 skakspillere fra seks forskellige lande lørdag spiller finale i en international skakturnering.

- Det betyder noget at komme i gang igen og også på højt eliteniveau, lyder det fra en glad arrangør og formand for Aarhus Skakklub/Skolerne John Rendboe.

Turneringen er den første af sin art i Danmark, siden coronapandemien brød ud og derfor var der stor appetit på igen at mødes fysisk og spille skak.

- Der er kommet en sult efter at spille og møde hinanden og have socialt samvær. Her i Aarhus kan vi for første gang på dansk grund siden coronaen afholde en internationalt titelgivende turnering. Det er vi meget meget stolte over, siger John Rendboe.