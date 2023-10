Inspireret af rørende dokumentar: Nu skal Lars' forslag i Folketinget

Skal man selv kunne bestemme, hvornår man vil dø? Det skal politikerne i Folketinget i november tage stilling til, når et beslutningsforslag skal førstebehandles. Den direkte årsag til det er Lars Lior Ramsgaard fra Aarhus, der stillede borgerforslaget og på mindre end seks måneder fik samlet de krævede 50.000 støtter. - Det er helt fantastisk! Jeg får lidt kuldegysninger på vegne af folkestyret, at det kan lade sig gøre for sådan en helt almindelig arbejder som mig at komme med forslag, og at det kan sætte den politiske dagsorden, siger han til TV2 Østjylland. Lars Lior Ramsgaard var dybt rørt og inspireret af DR-dokumentaren 'På tirsdag skal jeg dø', da han og flere andre stillede borgerforslaget. I dokumentaren følger journalist Anders Lund Madsen Preben Nielsen, der efter en arbejdsulykke blev lammet fra halsen og ned. Preben Nielsen ender i dokumentaren med at tage til Belgien, hvor aktiv dødshjælp er lovligt, og slutte sit liv med hjælp fra læger.

Det virker, som om regeringen er ved at vende Lars Lior Ramsgaard

Lars Lior Ramsgaards mor ønskede selv at få hjælp til at dø, inden hun for nogle år tilbage fik en - ifølge hendes søn - en rolig og fin død. Selvom hun endte med at få fred på en god måde, sad oplevelsen og tankerne stadig i Lars Lior Ramsgaard, da han skrev borgerforslaget i december 2022. Og nu skal politikerne altså diskutere hans forslag. Det sker officielt den 10. november, når borgerforslaget, der nu er et beslutningsforslag, skal førstebehandles i Folketinget. Fire dage forinden får Lars Lior Ramsgaard foretræde for Sundhedsudvalget, hvor han skal tale sin og sine medforslagsstilleres sag. - Det bliver interessant at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er i Folketinget. Nogle politikere har skiftet holdning hen over sommeren, og det virker, som om regeringen er ved at vende, siger Lars Lior Ramsgaard. Støtte fra statsministeren Aktiv dødshjælp har været et varmt emne i dansk politik i årtier, men endnu uden at det er blevet vedtaget i dansk lovgivning. Etisk Råd afviste onsdag aktiv dødshjælp som en god ide med et overvældende flertal blandt rådets medlemmer. På det seneste har der dog også været flere positive røster om ideen, og selv statsminister Mette Frederiksen (S) har talt for det. Det gentog hun så sent som torsdag. - Skal vi i Danmark på et tidspunkt gå ned ad den vej, skal vi have alle de nødvendige værn, så ingen føler sig presset til det, sagde hun ifølge Ritzau på et kort pressemøde på Christiansborg under Folketingets åbningsdebat.

Hvis det skal blive et ja, skal det være med en masse forbehold, regler og retningslinjer Lars Lior Ramsgaard