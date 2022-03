Initiativtager til fakkeltog: - Godt at se hinanden i øjnene

Lukket ned for frygten

Fakkeltoget blev stablet på benene på under 24 timer, og for Anne Sølvbjærg havde det flere formål.

- Der er et behov for at stå sammen og vise, at vi ikke er bange for at være her. Og så har vi fået hilst på hinanden og set hinanden i øjnene, og det har også fået lukket lidt af frygten ned, konstaterer hun.

Hun fremhæver særligt det, at også mange unge deltog, som en rigtig god ting.

- De unge har været meget hjælpsomme. Der var fire unge, som kom og spurgte, om de ikke skulle sætte lys ved alle opgange på ruten. Så der blev sat lys ved 80 opgange, fortæller hun.