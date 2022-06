Ingibjörg troede, hun havde bestået – pludselig var svaret et helt andet

- Jeg blev helt forvirret. Hvilket resultat var mit? Hvordan kunne jeg være sikker på, at nogen af disse resultater var mine, og havde de på noget tidspunkt sikret sig, at det var mine resultater, spørger Ingibjörg Sigurðardóttir i dag.

Hun kontaktede straks Arkitektskolen Aarhus for at få en forklaring, og efter at have ringet forgæves i to dage fik hun besked på at ringe efter bededagsferien.

- Ventetiden var ekstremt stressende. Mandag den 16. maj ringede jeg til optagelseskoordinatoren. Hun sendte mig så mine resultater i en e-mail uden yderligere forklaring, siger hun.

”Uprofessionelt og respektløst”

Arkitektskolen fastholdt deres afslag, men efter flere mails frem og tilbage ved Ingibjörg Sigurðardóttir stadig ikke, hvad der gik galt.

- De gav mig aldrig nogen anden forklaring, end at det var en computerfejl. Ingen sagde, at de var kede af det, eller gjorde nogen indsats for at forklare mig, hvorfor jeg fik så forskellige resultater eller forsøgte at bevise, hvilke af resultaterne der virkelig var mine, siger hun.