Ingeniør- og it-uddannelser er in, mens færre vil være sprogspecialister

En stigning i antal studerende på it- og ingeniøruddannelser samt engelsksprogede bacheloruddannelser betyder, at Aarhus Universitet senere på sommeren kan byde 7.383 nye studerende velkommen på universitetet.

- Vi er utroligt glade for, at så mange ønsker at tage en universitetsuddannelse her på Aarhus Universitet og for, at vi i igen i år kan tilbyde rigtig mange unge mennesker en studieplads, siger prorektor Berit Eika i en skriftlig kommentar.

Dermed er der optaget fire procent flere ansøgere end for et år siden, oplyser Aarhus Universitet.

Hun glæder sig over væksten på flere uddannelser.

- Det er positivt, at vi kan se de unges interesse for ingeniør- og it-fagene vokse. Der bliver gjort en stor indsats på tværs af sektorer for at få vores unge til at vælge de tekniske uddannelser, og derfor er det glædeligt, at endnu flere unge i år har søgt i den retning, siger Berit Eika.

Udfordring for samfundet

Til gengæld ser det sløjt ud med interessen for at læse sprogfag. Universitetet oplyser, at der siden 2019 samlet er sket en tilbagegang på 33 procent i optaget til sproguddannelserne. I år er det særligt tysk, der er udfordret, mens også interessen for at studere fransk og spansk er dalende.

Derfor opfordrer prorektoren politikerne til at styrke indsatsen for sprogfagene.

- Udviklingen betyder, at både den offentlige og den private sektor inden længe får svært ved at rekruttere medarbejdere med sproglige og sprogkulturelle kompetencer. Det er en stor udfordring for både samfund og erhvervsliv, som har stor brug for sprogspecialister - både nu og i fremtiden, siger Berit Eika.