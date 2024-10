Bundsgaard afviser: Ingen møgsager på vej

Onsdag morgen gik et chok igennem det politiske Danmark, da flere medier erfarede, at den mangeårige borgmester og tidligere største stemmesluger, Jacob Bundsgaard (S), trækker sig som borgmester.

Noget, som den 48-årige bykonge selv bekræftede på et pressemøde onsdag formiddag på Aarhus Rådhus.

- I dag meddeler jeg, at jeg stopper som borgmester i Aarhus. Jeg er nået til vejs ende i mit politiske virke. Det har været et enestående privilegium, lød det fra Jacob Bundsgaard på pressemødet.

Et møde, hvor flere journalister spurgte ind til grunden for denne udmelding, som kommer "ud af det blå" for blandt andre politisk kommentator på TV 2, Hans Redder.

Tidspunktet rigtigt

Jacob Bundsgaard har siddet som borgmester siden 2013, og fik ved kommunalvalget samme år og i 2017 cirka 40.000 personlige stemmer. Et resultat, der gjorde ham til landets mest populære kommunalpolitiker.

Derfor blev han spurgt til på pressemødet, om han kunne afvise, at der ligger en møgsag og lurer i kulissen, og det svarede han på - ganske fåmælt.

- Ja, det kan jeg.

Socialdemokratiets dårlige resultat nationalt og hans egne halvering i stemmeantal i ved kommunalvalget i 2021, blev der også spurgt til.

- Det er ikke meningsmålinger, og det er ikke sager, sagde Jacob Bundsgaard og supplerede senere:

- Og jeg skifter ikke til et andet job.

I stedet gav han som grund til sin pludselige exit, at han synes, byen ligger et "godt sted".

- Tusindvis flytter til byen, og vi har lige lavet et stort budgetforlig, hvor vi investerer i velfærd.

Derfor mener han, at tidspunktet for at trække sig er rigtigt og i god tid inden kommunalvalget, der finder sted til november næste år.

- Hvis min efterfølger skal have tid til at sætte sig i stolen, skal man bruge et års tid på det. Det synes jeg, er den bedste måde at give den videre på. Det er baggrund for timingen, sagde han.

Han understregede, at det var hans egen beslutning.

- Jeg vil tage mig noget tid til at tænke mig om. Det er en beslutning, jeg har truffet efter moden overvejelse.

Han fortalte, at han aldrig har haft i sinde at være borgmester for altid. Nu skal han finde ud af, hvad fremtiden byder på.

Borgmesterens efterfølger

Hvem borgmesterkæden skal hænge på i fremtiden, blev sløret dog ikke løftet for.

Jacob Bundsgaard fortalte dog, at han har gjort sig overvejelser om, hvem hans efterfølger skal være. Men det melder den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aarhus først ud i morgen, torsdag.

- Det har spillet ind i mine overvejelser, at der har skullet være nogle, der kan samle op, have kompetencerne og opbakningen. Der har vi gode bud, og der vil den socialdemokratiske byrådsgruppe melde ud i morgen, siger han.

Med hans afsked som borgmester siger han også farvel til pladsen som næstformand i Kommunernes Landsforening (KL). Og her er afløseren fundet i Anders Winnerskjold, der er Jacob Bundgaards personlige suppleant.

Og det er da også Anders Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, pilen umiddelbart peger på som efterfølger til borgmesterposten.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan bolden bliver samlet op og bragt videre i den her vidunderlige by, sagde Jacob Bundsgaard på pressemødet om hans hjembys fremtid.

- Jeg håber, at man vil se mig som en samlende borgmester som har et bankende hjerte for Aarhus og har brugt 25 år til at gøre det til et bedre sted. Jeg håber man vil se, at det er en veldrevet kommune.

Datoen for hans fratræden bliver 6. november.