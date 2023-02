Ingen hjælp til støjplagede borgere: Fredelige områder bliver ikke fri for støj

Fuglefløjt og vindens hvislen over markerne er blevet erstattet af brummende biler der skubber larm ud i landskabet.

Sådan er det blandt andet i området sydvest for Mårslet, hvor Giber Ringvej løber igennem, men det tidligere så fredelige område kommer ikke til at modtage nogen støjværn.

150 nye naboer til Giber Ringvej fra Mårslet har klaget, og håber på, at kommunen vil gøre noget for at sænke støjen.

Men kommunen kommer sandsynligvis ikke til at hjælpe borgerne. Det fremgår af dagsordenen for morgendagens orientering i Teknik og Miljø udvalget.

Det skyldes at beregningerne der er lavet på, hvor meget vejen vil larme, viser at vejen kun kommer til at larme under 58 decibel, som er grænsen for, hvor meget lyd en vej må afgive før der skal gøres noget.

Og det har fået Jane Juul Simonsen til at samle borgere langs hele Giber Ringvej i håb om, at der kan bygges flere støjværn.

- Det er en katastrofe for os, at en beregning en computer har lavet og ingen hold har i virkeligheden, skal beslutte noget der er så vigtigt for os borgere, siger Jane Juul Simonsen

Ingen forskelsbehandling til fredelige områder

Borgere som dem sydvest for Mårslet, der ikke tidligere har været vant til støj fra trafikken oplever Giber Ringvej som en større forandring, end i andre berørte områder fremgår det af notatet.

Men kommunen kan ikke tilgodese borgere fra fredelige områder. Det er fordi områder i byerne på strækningen vil opleve mere larm, og derfor vælger man at bygge støjværn der.

Kommunen har valgt at bruge budgettet til støjværn således, at man får mest mulig støjreduktion for pengene og omfatter flest mulige borgere. Derfor bliver de brugt i byerne, selvom der allerede er støj der.

- Jeg forstår godt, at man vil tilgodese, hvor der er flest mennesker, men rent egoistisk så vil jeg da have nogen støjværn her. Det bliver jo et spørgsmål om, hvilke menneskeliv der er mest værd, og mit er ligeså meget værd som alle mulige andres, siger Jane Juul Simonsen.

Naboerne fra Mårslet har henvendt sig til Teknik og Miljø og klaget over støjen flere gange, men det er fælles for de henvendelser, at husene ligger 2-300 meter væk og støjniveauet kun er på omkring 52-56 decibel. Der vil derfor ikke blive gjort noget for at dæmpe støjen.