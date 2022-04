Ingen har fået alle rigtige: Kan du bestå prøven til populær uddannelse?

Testen består af 50 spørgsmål, der skal besvares inden for 15 minutter.

Du kan tage videnstesten 2022 her.

Sædvanligvis består man videnstesten ved at have lige over 50 procent rigtige.

Anderledes optagelsesproces

Fra år til år kan optagelsesprocessen til journalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole variere.

I år er optagelsen delt op i fem trin, hvoraf videnstesten er det tredje trin.

Antallet af ansøgere er faldet fra 1.032 til de tilbageværende 677 ansøgere efter de to trin, der gik forud for videnstesten.