Ingen blærerøvs-tricks: Finns 'passagerer' skal føle sig godt tilpas

Derfor blev det heller ikke til nogen vilde tricks for hans vedkommende til Modelflyvningens dag ved Aarhus Modelflyve Club i Risskov søndag. Der var ellers rigeligt med loops og andre imponerende tricks fra de øvrige deltagere.

- Jeg kan godt lide at flyve, som man rigtigt ville gøre det. Så det jeg bedst kan lide ved det her er at starte og lande. Det der med at flyve, det keder mig egentlig, men udfordringen med at starte og lande kan jeg rigtig godt lide, siger han.

Til daglig er Finn Petersen indkøbschef, hvor han har travlt med lange dage, men modelflyvning er hans frirum.

- Det er afstressende, og det giver livskvalitet. Du er væk for en stund, og der nyder min kone jo også godt af, at jeg lige er væk et par timer. Så alle er glade, griner han.