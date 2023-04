Ingen aftale: Kan komme til at mangle trecifret millionbeløb

Uenighederne blandt politikerne bunder i, at dele af byrådet ikke vil godkende den nuværende lokalplan, da der ifølge dem bygges for højt og tæt.

- Vi står overfor at skulle planlægge, hvad der skal ske på pier 3. Og jo mindre vi får ind her, jo mere skal vi bygge på pier 3, siger Nicolaj Bang til TV2 Østjylland.

Det skaber dog et stort problem, hvis lokalplanen ikke bliver vedtaget. Ifølge rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Nicolaj Bang, vil kommunen mangle et trecifret millionbeløb, hvis lokalplanen ikke vedtages.

Byrådet vil nemlig blive tvunget til at bygge højere og tættere på pier 3 for at tjene pengene ind igen, hvilket er imod både byrådets og borgernes ønsker.

Han understreger samtidig, at han har forståelse for sine byrådskollegaer, der mener, at der bygges for højt på Dagmar Petersens Gade i den nuværende lokalplan.

- Jeg håber, at vi piller ved de ting på projektet, vi kan, uden at sætte os i en situation, hvor vi skal lave en helt ny aftale, siger rådmanden.



Pest eller kolera

Nicolaj Bang fortæller, at lokalplanen oprindeligt blev lavet af det tidligere - og måske mere byggeglade - byråd.

Siden er der kommet mange høringssvar fra bekymrede fællesråd, og det har nu skabt et splittet byråd.