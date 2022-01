Influencer er træt af én bestemt fordom: - Det gør mig faktisk vildt sur

Derfor er det attraktivt for store virksomheder at gøre brug af influencerne, for her kan de nemlig nå et publikum, virksomhederne normalt ikke kan nå ved almindelig markedsføring.

TV2 ØSTJYLLANDS brugere på Instagram – dem er der i skrivende stund 39.000 af, altså kun lidt flere end Mette Høgh – er kommet med en række fordomme, som den aarhusianske influencer svarer på her: