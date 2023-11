Indrømmer kæmpe hashsalg

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i en tilståelsessag ved Retten i Aarhus fået idømt en 44-årig mand fra Viby J fem års fængsel for besiddelse og videresalg af 1,3 ton hash i en periode fra februar 2020 til marts 2021.



Videresalget er sket i samarbejde med flere medgerningsmænd, og arrangeret via de krypterede beskedtjenester EncroChat og SKY ECC. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Retten har ud over fængselsstraffen blandt andet konfiskeret 2.500.000 kroner fra den dømte. Penge, der er udbytte fra hans kriminelle aktiviteter.

- Jeg er tilfreds med dommen, og at den dømte har valgt at tilstå sin del af sagen. Den omfattende efterforskning, der ligger til grund for dommen, har afdækket et organiseret netværk, som har indsmuglet og handlet med store mængder hash og hård narkotika, siger specialanklager hos NSK, Jacob Gents.